Real Madrid, clausole rescissorie esagerate: ma i 500 milioni di Varane non sono record [DETTAGLI]

Filtra da più parti con insistenza, da un po’ di giorni, la notizia secondo cui Varane voglia lasciare il Real Madrid. Prima le indiscrezioni, poi la confessione che lo stesso difensore avrebbe fatto ai compagni circa l’addio questa estate. Secondo il Mundo Deportivo potrebbe essere solo una tattica per farsi aumentare l’ingaggio.

Nel frattempo, la stessa società madrilena ha fatto ben capire che chiunque volesse accapararsi il campione del mondo francese dovrà sborsare la clausola rescissoria pari a 500 milioni di euro. Cifra folle, spropositata, nonostante quanto non stia già accadendo negli ultimi anni con i valori e i prezzi di alcuni calciatori. Ma, nonostante ciò, non è quella di Varane la clausola rescissoria in assoluto più alta. Infatti, se quelle dei vari Coutinho, Dembelé, Modric, Kroos ammontano anche in questo caso al mezzo milione di euro, diverso è il discorso per Asensio, Isco e Messi (700 milioni) e per Benzema e Bale (addirittura 1 miliardo di euro).

Va ricordato comunque che questo tipo di clausole possono in alcuni casi non essere fatte valere. Anche il contratto di Ronaldo al Real prevedeva una clausola da 1 miliardo di euro, ma la Juventus è riuscita ad acquistarne le prestazioni per un decimo di questa cifra.