L’Italia torna a Udine dopo due anni: precedenti favorevoli in questo stadio

Sabato l’Italia giocherà la sua prima gara alle qualificazioni agli Europei del 2020 contro la Finlandia. Teatro della sfida lo stadio “Friuli” di Udine, da qualche anno “Dacia Arena”. Sarà la nona volta in assoluto in cui Udine ospiterà una gara della nazionale: il bilancio, per ora, è di sei vittorie e due pareggi.

Le prime tre volte si trattò di amichevoli. Nel 1979 gli azzurri batterono la Svizzera per 2-0 con e reti di Graziani e Tardelli, nel 1981 fu 0-0 contro la Germania Est e nel 1986 il successo per 2-1 in rimonta contro l’Austria con Altobelli e Di Gennaro marcatori.

Il 6 settembre 1995 lo stadio “Friuli” ospitò per la prima volta una gara valida per le qualificazioni mondiali: contro la Slovenia finì 1-0 grazie al gol di Ravanelli. Qualificazioni europei 2000: rieccoti la Svizzera, 2-0 il risultato con doppietta di Alex Del Piero. Nuovamente qualificazioni mondiali nel 2008, ancora 2-0 e ancora una doppietta, questa volta di De Rossi.

La prima nella nuova “Dacia Arena” fu contro la Spagna: 1-1 il finale dell’amichevole con il botta e risposta Insigne-Aduriz. L’ultimo appuntamento è del giugno di due anni fa: goleada contro il Liechtenstein con le reti di Insigne, Belotti, Eder, Bernardeschi e Gabbiadini.