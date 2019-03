Lega, Micciché: “Lotta alla pirateria? Siamo sulla buona strada”

Intervenuto ai microfoni di Sky, il presidente della Lega di serie A, Gaetano Micciché, commenta così la notizia relativa alle pesanti condanne inflitte in Inghilterra contro gli operatori di un’emittente pirata: “Il tema della pirateria è importante e drammatico ma stiamo intervenendo in maniera seria e decisa anche noi in Italia. In Italia siamo sulla strada giusta anche se ci sono ancora diversi siti pirati e sono circa due milioni coloro che li utilizzando, rubando denaro a tutto il mondo del calcio: è come se entrassero in un supermercato e prendessero qualcosa uscendo poi senza pagare, un furto a tutti gli effetti. Abbiamo in queste ultime settimane ricevuto un supporto straordinario e positivo dalla magistratura italiana. Ci sono stati degli interventi decivisi da parte del Tribunale di Milano che interdicono l’utilizzo di siti pirati e creano disposizioni ferree e di grande rapidità a favore dei provider per impedire immediatamente l’utilizzo di questi siti. Siamo sulla buona strada ma c’è ancora molto da fare“.