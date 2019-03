Meret: “Ammiro molto Handanovic, ma Buffon è il migliore al mondo”

Dal ritiro dell’Under 21 a Roma arrivano le parole del portiere del Napoli, Alex Meret: “Ci prepariamo da tempo all’Europeo, dobbiamo dare tutto. Giochiamo davanti ai nostri tifosi, avremo una spinta in più, ma non sottovalutiamo nessuno. La finale sarà a Udine, sono di lì e arrivarci sarebbe un sogno. L’obiettivo è arrivare più in fondo possibile, non sarà facile ma vogliamo andare lontano”. Sull’esperienza al Napoli aggiunge: “Al Napoli ho saltato la prima parte per infortunio, non è stato un periodo facile, ma è stato un anno speciale, anche se a metà. Ora sono felice di aver trovato continuità e nazionale. Mi sono trovato subito bene col gruppo a Napoli e giocare in una squadra di livello alto ti aiuta a maturare e a crescere. Stiamo disputando una buona stagione: speriamo di proseguire in Europa League, il sorteggio non è stato facilissimo, ma ci arriveremo al meglio e faremo di tutto per passare: è il nostro obiettivo principale”. Un augurio anche al suo compagno di squadra Ospina, dopo il brutto infortunio di domenica: “Dopo quello che è successo domenica gli ho mandato un messaggio, mi è dispiaciuto molto ma so che non è nulla di grave e che ora sta bene. Sono contento per lui, è un grandissimo campione”. Sui complimenti di Buffon dichiara: “Una grandissima soddisfazione. Sono onorato delle parole dette dal più grande al mondo: è uno stimolo per migliorare. Cercherò di imitare quello che ha fatto lui nella storia del calcio. Ero innamorato da piccolo di Buffon come portiere. Se ho iniziato in porta lo devo a lui. Ultimamente mi piace Handanovic, al momento il migliore in A. In Europa? Oblak. Cerco di prendere il meglio da tutti i più grandi”. Infine una battuta sul futuro: “La scuola italiana dei portieri è sempre di alto livello. ha sempre cresciuto portieri di altissimo livello, non è un caso, dietro ci sono tradizione, studio, lavoro, passione. Anche a Udine fanno un ottimo lavoro, Musso è stato convocato nell’Argentina. Per questo in Italia ci sono grandissimi portieri e arrivare in Nazionale maggiore è dura Io provo a migliorarmi per il futuro. Con Donnarumma siamo stati insieme in diversi stage, mi ha fatto una grandissima impressione come uomo e come portiere, lo stimo, c’è un ottimo rapporto tra di noi, potrà giocare solo uno ma anche questo è il bello di questo ruolo, bisogna dare tutto per ottenere il posto”.