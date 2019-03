Il weekend su DAZN: la ‘bella’ tra le leggende di Liverpool e Milan, la Serie B

I principali campionati europei vanno in vacanza per gli impegni delle nazionali ma, su DAZN oggi si apre un weekend di grande sport. Gli appassionati potranno seguire sulla piattaforma streaming, live e on demand, oltre 25 eventi sportivi in esclusiva, tra calcio, sport da combattimento, motori, rugby e hockey su ghiaccio.

Calcio: spicca la “bella” tra le leggende di Liverpool e Milan

Sabato alle 16.00, in diretta da Anfield, spazio su DAZN all’amichevole tra Liverpool Legends e Milan Glorie, quella che si può considerare la “bella” tra le squadre protagoniste di due finali europee memorabili, con esiti opposti, a Istanbul nel 2005 e ad Atene nel 2007. In campo grandi campioni delle due squadre come Paolo Maldini, Ricardo Kaká, Steven Gerrard e Robbie Fowler. DAZN trasmetterà, sabato alle 18.00, anche il recupero della 22esima giornata di Serie BKT tra Lecce ed Ascoli (LA PARTITA IN DIRETTA SU DAZN), con i pugliesi che punteranno ad accorciare le distanze con la testa della classifica. In Serie D il Bari, sempre più lanciato verso la promozione, fa visita alla Palmese domenica alle 14:30.

Sulla piattaforma anche quattro match delle qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019 (DA SEGUIRE SU DAZN), che vedranno impegnati, tra gli altri, il Marocco contro il Malawi oggi alle 14.00 e il Camerun, guidato da Clarence Seedorf, contro le Isole Comore sabato alle 16.00.

Motori: STP 500 di NASCAR e l’IndyCar Classic

Domenica a tutto motore su DAZN con due grandi campionati americani. Si inizia alle 18:40 con il secondo appuntamento stagionale della IndyCar Series, l’IndyCar Classic, live dal Circuit of the Americas di Austin, in Texas. Si prosegue alle 19:00 alle 19:00 con la sesta prova della NASCAR Cup Series, la STP 500, in diretta dal Martinsville Speedway, in Virginia.

Edwards vs Moreno e la UFC Fight Night

Per la boxe, sabato alle 20:00 in diretta dalla Copper Box Arena di Londra, prima difesa titolata per Charlie Edwards, che mette in palio davanti al suo pubblico la cintura WBC dei pesi mosca conquistata lo scorso dicembre. A sfidarlo “Golden Boy”, lo spagnolo Angel Moreno. Passando alle MMA, nella notte tra sabato e domenica, in diretta a partire dalle 1:00 nella Bridgestone arena di Nashville (USA) DAZN trasmetterà la UFC Fight Night 148. Nel main event Stephen “Wonderboy” Thompson salirà sull’ottagono insieme a Anthony “Showtime” Pettis per un incontro dei pesi welter. Per Pettis, ex campione del mondo dei pesi leggeri, si tratterà della prima sfida in questa categoria.

Guinness PRO14, Tour Championship di snooker e la Regular Season della NHL

Nel weekend, l’offerta di DAZN per il rugby prevede gli incontri del diciottesimo turno del Guinness PRO14, tra cui anche quelli delle due franchigie italiane, entrambe impegnate in trasferte irlandesi. Oggi alle 20:35, il Benetton Rugby scenderà in campo contro il Connacht per continuare ad inseguire i playoff, mentre sabato alle 20:45 le Zebre affronteranno il Munster. Per i fan dello snooker il weekend prevede le semifinali e la finale del Tour Championship 2019, evento conclusivo della nuova Coral Cup, in diretta dalla Venue Cymru di Llandudno, in Galles.

Prosegue, inoltre, la regular season della NHL che vedrà in diretta sulla piattaforma tre incontri tra sabato e domenica.

Di seguito la lista completa degli eventi trasmessi nel weekend da DAZN:

Serie B

• Lecce – Ascoli (recupero), sabato 23 marzo ore 18:00 – commento di Riccardo Mancini e Stefan Schwoch

Serie D

• Palmese – Bari, domenica 24 marzo ore 14:30 – commento di Giampiero Foglia Manzillo

Coppa d’Africa

• Malawi – Marocco, venerdì 22 marzo ore 14:00 – commento di Federico Zanon

• Camerun – Comore, sabato 23 marzo ore 16:00 – commento di Alessandro Rimi

• RD Congo – Liberia, domenica 24 marzo ore 14:00 – commento di Federico Zanon

• Libia – Sudafrica, domenica 24 marzo ore 18:00 – commento di Matteo Marceddu

Calcio – Amichevole

• Liverpool FC Legends – Milan Glorie, sabato 23 marzo ore 16:00 – commento di Ricky Buscaglia e Alessandro Iori

Boxe

• Charlie Edwards v Angel Moreno, sabato 23 marzo ore 20:00 – commento di Niccolò Pavesi e Alessandro Duran

UFC

• Fight Night: Thompson – Pettis, domenica 24 marzo ore 1:00 – commento di Alex Dandi

IndyCar

• IndyCar Classic Austin, domenica 24 marzo ore 18:40 – commento di Giulio Rangheri

NASCAR

• STP 500, domenica 24 marzo ore 19:00 – commento di Matteo Pittaccio

Guinness PRO14

• Connacht – Benetton Rugby, venerdì 22 marzo ore 20:35 – commento di Gianluca Barca e Mauro Bergamasco

• Cardiff Blues – Scarlets, venerdì 22 marzo ore 20:35

• Edinburgh – Leinster, venerdì 22 marzo ore 20:35

• Ospreys – Newport Dragons, sabato 23 marzo ore 16:00

• Ulster – Southern Kings, sabato 23 marzo ore 18:30

• Munster – Zebre Rugby Club, sabato 23 marzo ore 20:45 – commento di Federico Meda e Mauro Bergamasco

• Glasgow Warriors – Cheetahs, sabato 23 marzo ore 20:45

Snooker – Tour Championship

• Seconda Semifinale, Sessione 1, venerdì 22 marzo ore 14:00

• Seconda Semifinale, Sessione 2, venerdì 22 marzo ore 20:00

• Finale, Prima Sessione, sabato 23 marzo ore 20:00

• Finale, Seconda Sessione, sabato 24 marzo ore 14:00

• Finale, Terza Sessione, domenica 24 marzo ore 20:00

NHL

• New York Islanders – Philadelphia Flyers, sabato 23 marzo ore 18:00

• Ottawa Senators – Edmonton Oilers, sabato 23 marzo ore 21:00

• Philadelphia Flyers – Washington Capitals, domenica 24 marzo ore 17:30

