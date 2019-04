Altobelli: “Icardi tra i più forti al mondo. Futuro di Spalletti? Scelta non mi sembra troppo difficile…”

“Penso che ieri ha dimostrato ancora una volta che è uno dei 4-5 centravanti più forti al mondo. Gol, palo, assist, rigore in una situazione non facile…“. Così l’ex centravanti dell’Inter, Alessandro Altobelli, è intervenuto in diretta a Sportiva per commentare il ritorno al gol di Icardi. “Io l’Icardi calciatore non lo cambierei con nessuno, ma nei due mesi precedenti ha fatto delle scelte sbagliatissime, come quella di non andare a Vienna. E’ stato consigliato malissimo perché doveva dimostrare di essere uno che, anche senza fascia, ama l’Inter e tiene all’Inter. Questo è stato un suo grandissimo errore. La società ha sbagliato, Icardi ha sbagliato e Spalletti ha sbagliato e ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Io però vado oltre e non me ne frega niente se 2-3 giocatori non vanno d’accordo tra di loro. Il futuro dell’argentino? Io se ho un grande giocatore cerco di tenerlo, a meno che non sia proprio obbligato a darlo via“.

Su Spalletti, Altobelli dichiara: “La sua colpa più clamorosa è stato aver detto che Icardi non è Messi né Ronaldo. È un patrimonio dell’Inter e va tutelato. Da un allenatore esperto e da un uomo intelligente come Spalletti non me lo aspettavo. Poi si è corretto e ha fatto pure brutta figura. Se confermarlo? Lo scorso anno ha riportato l’Inter in Champions League dopo 7 anni, quindi tanto di cappello. Quest’anno, però, dopo la terza giornata, aveva 8 punti svantaggio dalla Juve e doveva esserne la più diretta rivale. È uscita dalla Champions League per non aver vinto una partita in casa contro il Psv Eindhoven. È uscita dall’Europa League e dalla Coppa Italia. La società giudicherà, ma non mi sembra troppo difficile“.