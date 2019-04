Ascoli-Pescara, restrizioni per i tifosi ospiti

Mentre proseguono le indagini della Polizia sugli incidenti accaduti a Squinzano (Lecce) un’ora prima dell’inizio di Lecce-Pescara, sono state decise alcune restrizioni per i tifosi del Pescara che vorranno seguire i biancazzurri nella gara in programma domenica 7 aprile alle 15 ad Ascoli. La società marchigiana ha messo a disposizione dei supporter abruzzesi 900 tagliandi (al prezzo di 14 euro) del Settore Ospiti Distinti Nord-Est dello stadio “Del Duca”. La vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Abruzzo sarà riservata esclusivamente per i possessori di tessera di fidelizzazione della Delfino Pescara 1936. Potranno essere acquistati solo i titoli per il settore Ospiti (Distinti Nord Est), con chiusura delle vendite alle ore 19 del giorno precedente la gara, ovvero sabato 6 aprile.