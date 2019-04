Atalanta-Fiorentina 1-1, diretta live: pari nerazzurro su rigore!

30′ – Fase di stanca del match, più basso il ritmo adesso dopo un avvio spumeggiante.

20′ – Gomez dal limite prova a piazzare a giro di piatto, palla sopra la traversa.

14′ – Ilicic realizza dal dischetto: pari Atalanta!

11′ – Ceccherini tocca Gomez in area: rigore per l’Atalanta!

10′ – Che occasione Veretout! Vola in contropiede ma, tutto solo, spara davanti a Gollini.

4′ – Fiorentina vicina al raddoppio. Questa volta è Chiesa a provare ad impensierire Gollini, pallone fuori di poco.

3′ – Cambia subito il risultato, Fiorentina avanti. Chiesa serve in profondità Muriel, freddo il colombiano che insacca.

1′ – Partiti!

Atalanta-Fiorentina diretta live – Si gioca l’ultima semifinale di Coppa Italia, nella partita di ieri eliminazione del Milan ai danni della Lazio, impresa della squadra di Simone Inzaghi che è volata in finale. Adesso la seconda partita, quella tra Atalanta e Fiorentina, si parte dal 2-2 dell’andata, stagione impressionante per la squadra di Gasperini che è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, stagione altalenante invece per i viola, adesso Montella proverà a compattare la squadra. Tensione prima del match con i tafferugli tra tifosi della Fiorentina e la polizia. Le formazioni ufficiali ed il live a partire dalle 20.45.

Atalanta-Fiorentina diretta live

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Biraghi, Ceccherini, Pezzella, Milenkovic; Gerson, Veretout, Benassi; Mirallas, Muriel, Chiesa