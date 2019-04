Atalanta squadra del momento in Serie A: le quote sulla corsa Champions

E’ la squadra del momento. Dopo aver vinto a Napoli avvicinando il quarto posto, ieri in casa contro l’Udinese lo ha praticamente raggiunto, e adesso sogna la Champions. In mezzo, la vittoria in semifinale contro la Fiorentina che ha proiettato l’Atalanta all’ultimo atto di Roma contro la Lazio. I bergamaschi sono, senza timore di smentita, la compagine più in forma.

Per questo, gli analisti Snai non hanno potuto che dimezzare la valutazione sui nerazzurri qualificati alla fase a gironi: era a 4,50 una settimana fa, adesso è a 2,25. Vista la crisi rossonera, l’avversario da cui Gomez e compagni dovranno guardarsi, riporta Agipronews, è la Roma, pure data a 2,25, mentre il Milan, battuto dal Torino e a meno tre dal quarto posto, è salito da 2,00 a 2,50. I granata però, nonostante siano solo a meno tre dall’obiettivo, sono ben più lontani nelle scommesse, dati a 15,00 come la Lazio, che ha però un punto in meno della squadra di Mazzarri.