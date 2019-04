Atalanta-Udinese, Gasperini: “Champions? Adesso ci crediamo”

“Con la Lazio sara’ decisiva? No, perche’ poi ci sono ancora altri match. Siamo pero’ in fiducia, i ragazzi adesso ci credono”. Sono le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini dopo la vittoria dell’Atalanta per 2-0 sull’Udinese: “ci sono dodici punti in palio, tutte devono vincere almeno tre partite ma sono tutte in corsa: c’e’ anche il rischio di passare dalla Champions all’esclusione totale dall’Europa, rende il campionato piu’ affascinante – ha proseguito ai microfoni di Sky – Sapevamo che oggi sarebbe stata dura, l’Udinese vale di piu’ rispetto alla sua classifica. Ha valori in attacco, e’ organizzata dietro ma i ragazzi hanno fatto una partita straordinaria. Il secondo tempo e’ stato a senso unico nonostante una settimana con partite durissime. Nel primo abbiamo dimenticato di applicare alcune cose che avevamo preparato, contro queste squadre serve essere piu’ veloci nella manovra”.

“Il Papu ha giocato in tutti i ruoli oggi, Zapata generoso. La posizione di De Roon? E’ una variante che proviamo spesso in allenamento, oggi ha funzionato benissimo”. Sull’assenza di Ilicic: “Sappiamo che fa fatica a recuperare in partite ravvicinate. Ieri dopo dieci minuti in allenamento si e’ accasciato, spero di riaverlo contro la Lazio: ha un affaticamento all’adduttore, nessuna lesione”.