Manchester United, Solskjaer fiducioso: “Crederci è tutto, abbiamo già dimostrato di poter recuperare”

Oltre al tecnico del Barça Valverde, ha parlato alla vigilia anche l’allenatore dello United Solskjaer. Queste le sue parole in conferenza stampa.

“Crederci è tutto. Non è una questione di talento o abilità, abbiamo già dimostrato contro il Psg che siamo in grado di ribaltare una partita contro una grande squadra. Il Barcellona è storicamente una delle migliori squadre al mondo, ma faremo di tutto per metterli in difficoltà. All’andata abbiamo dormito per un secondo e ci hanno subito punito, quindi dovremo essere sempre concentrati al massimo. Dobbiamo giocare una partita perfetta. Concedere troppi spazi a elementi come Suarez e Messi significa automaticamente dover soffrire. Ma nel calcio può succedere di tutto. Se non subiamo gol ce la possiamo giocare. Sappiamo di potere andare in rete sulle palle inattive, fisicamente siamo più alti di loro, ma dobbiamo comunque difendere bene. Non mi interessa se i gol dovessero arrivare nel recupero, dobbiamo giocare al massimo ed essere fisicamente al top. Siamo sotto 1-0, ma manca ancora un’intera partita e speriamo che ci siano tanti gol, perché questo potrebbe essere un piccolo vantaggio per noi“.

Lo United è abituato alle imprese, la più celebre la firmò proprio Solskjaer nel ribaltone finale contro il Bayern che regalò la Champions. “La finale del 1999 è un ricordo fantastico. Nel 2016 ho portato mio figlio a vedere El Clasico e dieci giorni fa sono stato qui a vederli contro l’Atletico. Non penso troppo a quella vittoria, l’unica cosa che in questo momento m’interessa è cercare di fare meglio del Barcellona“.