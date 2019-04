Bundesliga, il Bayern non approfitta del ko del Borussia Dortmund, solo un pari contro il Norimberga [FOTO]

1 /9 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Il Bayern Monaco non approfitta del passo falso di ieri del Borussia Dortmund (sconfitto in casa dallo Schalke) e non va oltre il pari, 1-1, sul campo del Norimberga. Al Max-Morlock-Stadion, i bavaresi hanno “tremato” sino all’ultimo. Padroni di casa in vanataggio, al 48′, con Matheus Pereira. Pareggio degli ospiti, al 75′, firmato da Gnabry. Poi, nel recupero, il Norimberga ha fallito un penalty, calciato da Leibold. A tre gare dal termine del campionato, il Bayern è al comando, con due lunghezze di vantaggio sul Borussia. In alto la FOTOGALLERY del match.