Caso Bakayoko-Kessie-Acerbi, Malagò: “meglio non entrare nel merito delle sentenze”

“L’errore che non dobbiamo commettere come rappresentanti delle istituzioni e’ quello di entrare nel merito delle sentenze, perche’ altrimenti non si finisce mai. Certe sentenze posso non comprenderle ma vanno accettate”. Sono le dichiarazioni del presidente del Coni, Giovanni Malagò, in relazione alla decisione del giudice sportivo di rimandare alla Procura federale la decisione su eventuali deferimenti per gli episodi in seguito a Milan-Lazio. A margine di un evento al Foro Italico ha inoltre ribadito che su tratta di “un episodio da stigmatizzare, non servono altre conferme su quanto di non bello abbiamo visto”, ha concluso Malago’.