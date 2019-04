Coppa Italia Primavera, c’è una Fiorentina che sorride: è trionfo dei viola! [FOTO]

1 /51 GUARDA le altre FOTOGALLERY

C’è una Fiorentina che sorride. Se la prima squadra ha vissuto infatti la settimana peggiore della stagione, con la sconfitta interna contro il Frosinone e le dimissioni del tecnico Pioli, la Primavera ha portato in alto i colori viola. I giovanotti della squadra toscana si sono infatti aggiudicati la Coppa Italia Primavera, battendo il Torino per 1-2 dopo il 2-0 dell’andata.

Protagonista ancora il talento Vlahovic, che dopo la doppietta in gara-uno si è replicato anche oggi con un cucchiaio dal dischetto che aveva praticamente eliminato ogni speranza di successo ai piemontesi. Invano, infatti, il pari del Torino con Rauti. A fine gara, tanto per sancire la vittoria definitiva, è arrivato il gol della Fiorentina con Maganjic. In alto la FOTOGALLERY della gara.