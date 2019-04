Germania, il presidente Grindel verso le dimissioni: il motivo

Il presidente della Federcalcio tedesca (DFB), Reinhard Grindel avrebbe deciso di rassegnare le dimissioni, secondo quanto riportano i media tedeschi, il quotidiano Bild e l’emittente nazionale ZDF il dirigente abbandonerà dopo quasi tre anni a capo della DFB. Nel mirino dalla campagna in Coppa del Mondo della Germania e con la Nazionale clamorosamente eliminata nella fase a gironi. Poi le accuse da Mesut Ozil di tollerare una cultura razzista che lo hanno portato a lasciare la nazionale. Nelle ultime settimane ha interrotto un’intervista all’emittente televisiva Deutsche Welle dopo essersi rifiutato di rispondere alle domande sulla Coppa del Mondo 2022 in Qatar. Secondo Der Spiegel Grindel non aveva dichiarato 78.000 euro di reddito sussidiario della DFB nel 2016 e nel 2017, inoltre la Bild ha rivelato che Grindel avrebbe accettato il dono di un “orologio di lusso” da un “dubbio oligarca ucraino”.