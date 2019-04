Inter-Juve, Spalletti assalito dal solito dubbio in attacco: le sue parole in conferenza

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro la Juventus, non si sbilancia sulle scelte di formazione, con il dubbio Icardi-Lautaro in attacco.

“Se Lautaro giocherà? Chi gioca domani non si dice. Sono tutti a disposizione, si sono allenati bene. Visto che siamo nel mondo di Internet, hanno passato una settimana connessi. Il pallone è sempre online. E più sono connessi, più possono apprendere notizie e trovare le posizioni giuste. Lautaro ha messo in pratica la sua crescita naturale in base alle qualità che ha. Sicuramente è pronto per essere un punto di riferimento per la prossima stagione“.

“Il futuro? Io devo dare il meglio di me stesso, poi c’è sempre qualcuno che ti deve giudicare. La società è giusto che vada a cercare il meglio e questo va accettato perchè l’Inter deve andare avanti e migliorare. Fastidio se Icardi andrà alla Juve? Non so cosa accadrà in fondo al campionato, ma a me danno fastidio poche cose. Sono abbastanza tranquillo, le cose che danno fastidio a me danno più fastidio a chi le fa“.