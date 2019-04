L’uomo del giorno – Tanti auguri a… Medhi Benatia

L’uomo del giorno di oggi è il difensore Medhi Benatia, che compie 32 anni. Fino a qualche mese fa in Italia, con la maglia della Juve, il calciatore gioca adesso per l’Al-Duhail, squadra qatariota con sede a Doha.

Il francese, naturalizzato marocchino, inizia proprio oltralpe la sua avventura da calciatore: dopo le giovanili di Clairefontaine e Guingamp, passa al Marsiglia con cui esordisce in prima squadra nel 2004. Un po’ di girovagare in giro per la Francia e arriva poi la chiamata dell’Italia nel 2010: è l’Udinese a credere in lui e giocherà in Friuli per tre stagioni. Sono annate importanti, in cui si afferma come buon difensore, e così la Roma si interessa e lo acquista. Solo un anno nella capitale, prima di passare al Bayern Monaco e poi alla Juventus, che ha lasciato soltanto a gennaio. Gioca in Nazionale dal 2008, è il capitano con 62 presenze e 2 reti.