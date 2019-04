Milan-Lazio, cori razzisti contro Bakayoko nella sfida di Coppa Italia

Cori razzisti contro Tiemouè Bakayoko. Un gruppo di tifosi della Lazio ha intonato un coro di stampo razziale (“oh, oh, oh, oh, questa banana è per Bakayoko”) fuori da San Siro nel prepartita di Milan-Lazio, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il centrocampista rossonero era già stato bersaglio di questo tipo di cori nelle ultime due sfide contro i biancocelesti.