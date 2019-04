Milan-Lazio diretta live, le formazioni ufficiali: tutto confermato

Milan-Lazio diretta live – Semifinale di ritorno di Coppa Italia: a San Siro, i rossoneri ospitano la Lazio di Simone Inzaghi, reduce dalla clamorosa sconfitta casalinga in campionato contro il Chievo. Si riparte dallo 0-0 di Roma, risultato che lascia tutto apertissimo ma che avvantaggia leggermente i biancocelesti, che passerebbero in finale anche con un pari con gol. Ma il Milan può sfruttare il fattore casa, così come accaduto in Serie A qualche settimana fa.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

MILAN (3-4-3): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Piatek, Castillejo.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic Savic, Romulo; Correa, Immobile.