Milan, il report dell’allenamento: grandine a Milanello, Gattuso col dubbio Paquetà

Non appena, dopo la prima ora di allenamento mattutino del Milan, ha iniziato a grandinare forte su Milanello. Gattuso deve sciogliere gli ultimi dubbi. Dopo un 25 aprile dedicato alle proprie puntualizzazioni sul razzismo di Milan-Lazio, cui hanno fatto seguito le parole di Leonardo di oggi, è stato il momento degli in bocca al lupo a Davide Calabria. Il giovane laterale rossonero ha terminato la stagione in anticipo a causa di una frattura composta al perone e ha affidato i propri pensieri ad un post su Instagram: “È arrivato nel momento peggiore. Un ko che fa male, ancor più nella testa che alla gamba. Rendersi conto che in un attimo può succedere tutto questo… È difficile da accettare“. La vigilia rossonera della trasferta nello stadio granata ruota molto attorno a Paquetà. Infortunatosi lo scorso 2 aprile in Milan-Udinese, il brasiliano è diventato uno dei giocatori più importanti del gruppo rossonero. Il recupero dall’infortunio è stato veloce, ma Gattuso e lo staff non hanno forzato il suo rientro, per evitare ricadute su un arto delicato come la caviglia. Del resto si temeva che la sua stagione fosse finita all’indomani della sua distorsione, per cui la prudenza del tecnico rossonero non appare campata per aria. A ridosso della gara dello stadio Grande Torino, a Milanello è stato verificato anche il livello di condizione di Piatek. Il polacco, come l’ex Flamengo, ha giocato tantissimo e contro la Lazio, in Coppa Italia, al netto delle difficoltà della gara, non è apparso brillante. Il Milan non vince in trasferta dallo scorso 9 marzo, trasferta del Bentegodi sul campo del Chievo Verona, e questa sarebbe più che mai la gara giusta per tornare a fare bottino pieno lontano da San Siro.