Morte Mino Favini, il cordoglio dell’Inter

Morte Mino Favini – ”L’Inter si unisce al cordoglio dell’Atalanta e di tutto il mondo del Calcio italiano per la scomparsa del grande Mino Favini”. E’ questo il messaggio di vicinanza che l’Inter ha scritto su Twitter per ricordare lo storico responsabile del settore giovanile dell’Atalanta Mino Favini, scomparso nella giornata di oggi. Un lutto per tutto il mondo del calcio e che è arrivato dopo il successo proprio dell’Atalanta sul campo del Napoli.