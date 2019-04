News Lazio, le ultime sulle condizioni di Milinkovic-Savic

NEWS LAZIO – La Lazio è reduce dall’impresa nella gara di campionato contro il Milan, finale conquistata per la squadra di Simone Inzaghi grazie al successo 0-1 con la rete di Correa, non sono mancati i momenti di tensione con i cori razzisti da parte dei tifosi biancocelesti. Nel frattempo a tenere banco sono anche le condizioni di Milinkovic-Savic, il serbo ha rimediato una doppia distorsione e nella giornata di oggi ha svolto alla clinica Paideia gli accertamenti. Una tegola per la lazio, Milinkovic non sarebbe comunque potuto scendere in campo al prossimo turno con la Sampdoria per la squalifica. “Speriamo di tornare per la finale di Coppa Italia”, si è lasciato scappare il calciatore.