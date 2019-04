News Milan, le ultime dall’infermeria in casa rossonera

NEWS MILAN – Il Milan è reduce dal fondamentale successo in chiave Champions League contro la Lazio ed adesso si prepara per l’importante trasferta contro il Parma. Allenamento agli ordini di Gennaro Gattuso, dopo il riscaldamento iniziale con torelli, spazio a esercitazioni tecnico-atletiche con serie di allunghi con conduzione palla, infine la partitella. Sul fronte infermeria rientro in gruppo di Romagnoli, il difensore può essere considerato pienamente recuperato per sabato, ok anche Calabria e Donnarumma. Stesso discoeso anche per Paquetà, il brasiliano dovrebbe tornare tra i convocati e partire dalla panchina, prima del match di Coppa Italia contro la Lazio del prossimo 24 aprile. Ballottaggio in difesa tra Musacchio e Zapata.