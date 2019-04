Le notizie del giorno – La Juve pareggia ad Amsterdam, Milan deferito dall’Uefa

PARI JUVE IN CASA DELL’AJAX – Si è chiusa sull’1-1 la gara di andata dei quarti di Champions League tra Ajax e Juventus. A Ronaldo a ridosso dell’intervallo ha risposto Neres ad inizio ripresa. In vista di Torino la qualificazione è ancora apertissima.

DEFERIMENTO PER IL MILAN – Possibili guai in vista per il Milan: tramite una nota, infatti, la Uefa ha comunicato di aver deferito il club rossonero per non aver rispettato il pareggio di bilancio nella stagione 2018/19 e riguardante gli esercizi terminati nel 2016, 2017 e 2018 (ENTRA PER LEGGERE IL COMUNICATO).

FIORENTINA, ANCORA SCREZI CON PIOLI MA ARRIVA MONTELLA – Duro comunicato della Fiorentina che ha deciso di uscire pubblicamente e nuovamente allo scoperto dopo le dimissioni di Stefano Pioli avvenute nella giornata di ieri. (ENTRA PER LEGGERE IL COMUNICATO). Nel frattempo la società toscana ha presentato il neo tecnico Vincenzo Montella: “Bisogna ripartire”, ha detto l’aeroplanino (ENTRA PER LEGGERE LE SUE PAROLE).