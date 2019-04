Le notizie del giorno – Kondogbia operato d’urgenza e la clamorosa aggressione in campo

Le notizie del giorno – Giornata clamorosa in Serie D tra promozioni e grande tensione. Festa per Bari e Picerno che hanno ottenuto ufficialmente la promozione in Serie C ma un episodio tinge di giallo le ultime ore. La promozione del Picerno potrebbe essere clamorosamente a rischio per un episodio di violenza. Secondo quanto riporta anche Sky tre calciatore del Taranto sono stati aggrediti, probabilmente con un tirapugni, da una persona riconducibile alla società di casa e identificata dai carabinieri, l’uomo si sarebbe qualificato come un addetto alla sicurezza. Il calciatore Croce è stato addirittura espulso per aver reagito all’aggressione. Il Taranto ha preannunciato ricorso e ha chiesto la vittoria della partita a tavolino. (LEGGI LA NOTIZIA).

Non c’è pace per Geoffrey Kondogbia. Tanta paura per l’ex calciatore dell’Inter, operato giorni fa alla coscia sinistra a causa di un infortunio rimediato in campionato contro il Rayo Vallecano. E’ emersa però una complicanza, e il calciatore è stato così costretto ad essere operato d’urgenza. E’ lo stesso Valencia ad informare dell’accaduto tramite un comunicato stampa. (LEGGI LA NOTIZIA).

Nuovo capitolo della vicenda Bakayoko-Kessié. E’ diventato virale sui social network un video realizzato in Curva Nord in occasione della sfida tra la Lazio e l’Udinese, recupero della 25esima giornata di Serie A in cui i tifosi biancocelesti intonano un coro indecoroso, per usare un eufemismo, sulle note di ‘L’amour toujours‘, celebre canzone del dj Gigi D’Agostino. (LEGGI LA NOTIZIA).