Le notizie del giorno – Grave lutto nel mondo del calcio e clamoroso scambio Napoli-Milan

Le notizie del giorno – Delio Rossi si appresta a tornare a Palermo, a otto anni di distanza dalla partita che sancì l’inizio della fase più buia della gestione Zamparini, finale di Coppa Italia persa a Roma contro l’Inter, alle 15 di mercoledì sarà presentato in sala stampa a Boccadifalco da Rino Foschi. . Stellone paga alcune scelte e l’aver snaturato il ruolo di alcuni calciatori. (LEGGI LA NOTIZIA).

Il “Mattino” lancia una clamorosa indiscrezione di mercato: ipotesi di uno scambio tra due scontenti di Milan e Napoli: Suso per Inisgne. L’operazione comprenderebbe un conguaglio in favore del Napoli di 40 milioni di euro. Il capitano partenopeo vive un momento complicato della sua carriera: fischiato dai suoi tifosi e rapporti con Ancelotti che non sembrano essere idilliaci. (LEGGI LA NOTIZIA).

Grave lutto in casa Atalanta, nelle ultime ore è morto Mino Favini. L’ex calciatore ha indossato la maglia nerazzurra prima da giocatore (1960-1962) e poi da Responsabile del Settore Giovanile. Era soprannominato il “Mago di Meda”, sotto la sua guida il vivaio dell’Atalanta cresce ulteriormente fino a diventare uno dei più importanti a livello nazionale. Sono stati tanti i calciatori lanciati in Serie A sotto la sua gestione. (LEGGI LA NOTIZIA).

E’ morto all’eta di 79 anni Billy McNeill, ex capitato del Celtic che ha guidato il club scozzese alla vittoria della Coppa dei Campioni nel 1967. L’annuncio è arrivato direttamente dal club con una dichiarazione della famiglia: “nostro padre ha sempre trovato il tempo per i suoi sostenitori, quindi per favore raccontate le sue storie, cantate le sue canzoni e aiutateci a celebrare la sua vita”, dicono i familiari. (LEGGI LA NOTIZIA).