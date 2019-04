Le notizie del giorno – Lutto in casa Roma ed il grande gesto del difensore Acerbi

Le notizie del giorno – Il Palermo è sceso in campo per la gara di campionato contro il Benevento, successo e scatto per la promozione in Serie A. Ma a tenere banco in casa rosanero è anche il futuro del club, svolta nelle ultime ore. La notizia era giù nell’aria ma adesso c’è stata una clamorosa svolta, è fatta per il passaggio a York Capital, il fondo in trattativa negli ultimi giorni anche con la Sampdoria. Una trattativa lunga che adesso ha trovato epilogo positivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Il difensore Acerbi si dimostra un vero campione, il calciatore della Lazio ha deciso di smorzare le polemiche dopo il brutto gesto di ieri al termine di Milan-Lazio con i due calciatori Bakayoko e Kessie che avevano esultato sotto la Curva Sud mostrando la maglia del biancoceleste. Dopo le ultime ore di polemica, arriva un messaggio su Twitter del difensore che getta acqua sul fuoco: “Basta polemiche ci rivedremo sul campo”, il post è completato con la foto dell’abbraccio con Bakayoko. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

E’ scomparso nelle ultime ore Giuseppe Ciarrapico, ex Presidente della Roma dal 1991 al 1993. Aveva 85 anni. Ciarrapico aveva rilevato la Roma qualche mese dopo la morta di Dino Viola. Si avvicinò al club della capitale dopo la sua elezione in Parlamento a Forza Italia. (LEGGI LA NOTIZIA).