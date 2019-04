Le notizie del giorno – Muore ex calciatore in Brasile, il futuro di Allegri e Ronaldo e le ultime sulla panchina della Lazio

PANCHINA LAZIO, INZAGHI IN BILICO – Momento delicato in casa Lazio, il club biancoceleste è reduce dal clamoroso tonfo casalingo contro il Chievo già retrocesso, sconfitta che può risultare pesantissima per la corsa Champions League. La sconfitta ha fatto infuriare il presidente Claudio Lotito che non si aspettava una prestazione così deludente, per questo motivo la posizione dell’allenatore è in bilico, non per l’immediato ma per la prossima stagione. Sono in corso valutazioni in casa biancoceleste, due le condizioni per la conferma di Inzaghi, la qualificazione in Champions o la vittoria della Coppa Italia. In caso di ribaltoni pronte alcune soluzioni. (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE I POSSIBILI SUCCESSORI DI INZAGHI)

IL FUTURO DI ALLEGRI E RONALDO ALLA JUVE – Il club bianconero ha deciso di ripartire da Cristiano Ronaldo, il grande protagonista della stagione, sarà ancora a Torino il futuro del portoghese, la conferma è arrivata dallo stesso calciatore. Non si può dire lo stesso di Massimiliano Allegri, nonostante le dichiarazioni del tecnico e di Agnelli al termine della stagione potrebbe materializzarsi l’addio. Per il momento il tecnico vuole finire al meglio la stagione ma pensa anche al futuro, previsto un incontro nelle prossime settimane e l’addio non è da escludere. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

BRASILE, MUORE EX CALCIATORE – Brasile sotto shock: trovato morto un ex calciatore. Arrestati tre uomini accusati di violenza e omicidio. Si tratta del 36enne Valdiram Caetano de Morais, noto semplicemente come Valdiram. L’ex attaccante del Vasco de Gama era un senzatetto e aveva problemi con droghe e alcol. Secondo i media brasiliani, sul corpo dell’ex calciatore, identificato sabato dalle autorità locali, sono state trovate tracce di violenza. Tre uomini sono già stati arrestati con l’accusa di omicidio. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)