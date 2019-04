Le notizie del giorno – Muore ex calciatore, clamorosa penalizzazione in Serie B, le dure parole di Vieira

MUORE EX CALCIATORE ITALIA ’90 – Lutto nel calcio americano: è morto a Milwaukee, nel Wisconsin, all’età di 54 anni, l’ex difensore Jimmy Banks. Selezionato 37 volte nella nazionale degli Stati Uniti tra il 1986 e il 1991, Banks soffriva di un cancro al pancreas. “La federazione americana è profondamente rattristata dalla morte di Jimmy Banks – si legge in una nota della federazione – In un periodo in cui pochi afroamericani raggiunsero il livello più alto nel calcio, la carriera di Jimmy ai Mondiali del 1990 ispirò una nuova generazione di giocatori”.

POSSIBILE PENALIZZAZIONE IN SERIE B – Corsa promozione avvincente in Serie B, ma potrebbe essere ancora più condizionata nei prossimi giorni a causa di novità clamorose. Il Palermo torna a rischiare tantissimo, è prevista infatti per la giornata di venerdì prossimo l’udienza presso il Tribunale di Palermo, la procedura è stata avviata dalla Procura Federale della Figc, il club rischia il commissariamento. Secondo quanto riporta il ‘Giornale di Sicilia’, la Procura Figc dovrebbe deferire Maurizio Zamparini per le indagini condotte sui bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, conseguente anche il deferimento del Palermo con penalizzazione.

LE DURE PAROLE DI VIEIRA SUL RAZZISMO – Dure parole dell’ex centrocampista francese Patrick Vieira contro il razzismo in Italia: “Non è cambiato nulla da quando c’ero io ed è triste dirlo. Quando un Tavecchio da presidente federale fa certe dichiarazioni, è impossibile che si cambi. C’è molta ignoranza e poca educazione. La tecnologia negli stadi permette di identificare e punire i razzisti. Se i club non lo fanno, vanno tolti punti. Le multe non servono. E i ‘bianchi’ non aiutano viste le dichiarazioni di Bonucci dopo gli insulti a Kean a Cagliari. E’ un’assurdità. L’Italia si priva di opportunità e apertura intellettuale. Si nega il futuro. L’Italia rimane ignorante rispetto ai cambiamenti del mondo. E tutto ciò rinforza il razzismo”.