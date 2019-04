Play 2019: che i giochi abbiano inizio [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Che i giochi abbiano inizio. I 2 mila e 500 tavoli sono già allestiti e pronti al gioco e il conto alla rovescia per visitare, grazie alla realtà virtuale, persino il paesaggio lunare volge ormai a termine. Cancelli di ModenaFiere aperti dalle 9 di domattina – venerdì 5 aprile – per l’undicesima edizione di Play, il Festival del gioco più amato e visitato d’Italia che si presenta al pubblico ancora più grande e con tanti appuntamenti e novità, a partire dal tema scelto quest’anno – “La corsa allo spazio” – che consentirà grazie anche alla collaborazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) di vivere esperienze inedite che, letteralmente, si possono definire spaziali. Organizzato da ModenaFiere con la collaborazione delle associazioni ludiche Club TreEmme, La Tana dei Goblin e Gilda nel Grifone, l’edizione più grande di tutti i tempi già da domani promette di stupire. Oltre infatti all’apertura dei cinque padiglioni che accompagneranno il pubblico per il lungo week-end nell’Eldorado dei giochi di tutti i tipi (e per tutte le età), il programma di venerdì 5 aprile prevede eventi inediti ed ospiti imperdibili.

A Play arriva infatti Sio, il fumettista italiano più seguito in rete che presenterà in anteprima nazionale la nuova edizione del suo fumettogame“JohnnyferJaypegg e il tesoro degli alieni commestibili” con un’imperdibile sessione di firmacopie – per la sola giornata di domani – nello stand della Panini Comics (ore 14 e 30). Alle ore 15 appuntamento con la prima edizione del premio nazionale “Giampaolo Dossena”, un riconoscimento intitolato al grande giornalista cremonese a dieci anni dalla sua scomparsa e destinato alle personalità che si sono distinte per lo sviluppo della cultura ludica. Saranno premiati lo scrittore, giornalista e docente Stefano Bartezzaghi e la sociologa fondatrice della storica rivista ‘Tangram’, Nicla Iacovino.

Giornata di premiazione anche per gli studenti che hanno partecipato a “Una ludoteca da sogno”, l’iniziativa ideata da Play – in collaborazione con la casa editrice CMON – che premia il sogno più originale realizzato con il gioco da tavolo “Dream On”. Domani alle ore 11 saranno premiate le tre classi vincitrici: 1ª C della scuola Guglielmo Marconi di Modena, 4ª B della scuola San Giovanni Bosco, 1ª B della scuola Don Milani. Sono state in tutto 38 le classi che hanno partecipato alla selezione per un totale di quasi mille studenti delle scuole primarie e secondarie di Modena, sancendo così il successo di un’iniziativa che sarà infatti replicata in Lombardia dalla Fondazione De Marchi per i piccoli pazienti della Clinica Pediatrica del Policlinico di Milano.

Sull’importanza e il valore educativo del gioco si rinnova il tradizionale appuntamento con la Tavola Esagonale (Teatro delle Passioni, Viale C. Sigonio 382) che quest’anno verterà sul tema “Gioco e Spazio”. Sul palco si alterneranno esperti che in Italia e all’estero si occupano di progetti e di ricerca legati a giochi da tavolo, di ruolo, digitali, ibridi, di impro game e aspetti del mondo ludico. Sarà invece il contrasto agli stereotipi di genere il tema che ha ispirato il gioco da tavolo Free to Choose, un progetto co-finanziato dal programma Right, Equality and Citizenship dell’Unione Europea e che sarà presentato in anteprima nazionale alle 11 e 30 nella sala Reali. L’edizione spaziale di Play è dunque pronta a partire: novità assoluta la tensostruttura dedicata ai giochi di miniature e il padiglione PlaykidsFamily ancora più grande, con attrazioni e divertimento a misura di bambino e di tutta la famiglia. Imperdibili gli appuntamenti nella ludoteca più attrezzata di sempre con migliaia di titoli tra novità, grandi classici e anteprime mondiali, inedite serate all’insegna dei Giochi di Ruolo del momento e nel week-end appuntamento con il combattimento dei gladiatori.