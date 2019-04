Probabili formazioni Serie A, 33^ giornata: torna Ronaldo dal primo minuto

Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per la 33^ giornata del campionato di Serie A, si gioca la 33^ giornata del massimo torneo italiano. Il turno prende il via con la gara del Milan sul difficile campo del Parma, i rossoneri alla ricerca di punti per la Champions League. Il Bologna cerca punti salvezza contro la Sampdoria, scontro salvezza tra Cagliari e Frosinone e tra Empoli e Spal. Il Torino sul campo del Genoa, la Lazio in casa contro il Chievo, partita importante anche per l’Udinese contro il Sassuolo, la Juventus può festeggiare lo scudetto in casa contro la Fiorentina. Big match tra Inter e Roma, lunedì in campo Napoli ed Atalanta.

Parma-Milan

Probabile formazione Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Sprocati.

Probaile formazione Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Bakayoko, Kessié; Suso, Piatek, Borini.

Bologna-Sampdoria

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabresi, Danilo, Lyanco, Mbaye; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Probabile formazione Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Defrel, Quagliarella.

Cagliari-Frosinone

Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Klavan, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini, Ionita; Birsa, Joao Pedro; Pavoletti.

Probabile formazione Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Ariaudo, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti.

Empoli-Spal

Probabile formazione Empoli (5-3-2): Dragowski; Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traoré, Bennacer, Krunic, Psqual; Oberlin, Caputo.

Probabile formazione SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Costa; Floccari, Petagna

Genoa-Torino

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Radu; Zukanovic, Romero, Criscito; Pereira, Rolon, Radovanovic, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouamé.

Probabile formazione Torino (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer; Belotti.

Lazio-Chievo

Probabile formazione Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbu, Rdu; Marusic, Luis Alberto, Badelj, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa; Immobile.

Probabile formazione Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Bani, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Vignato, Stepinski.

Udinese-Sassuolo

Probabile formazione Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Strygen-Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.

Probabile formazione Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

Juventus-Fiorentina

Probabile formazione Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Victor Hugo; Chiesa, Gerson, Veretout, Benassi, Biraghi; Simeone, Muriel.

Inter-Roma

Probabile formazione Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Vecino, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; N’Zonzi, Cristante; Zaniolo; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

Napoli-Atalanta

Probabile formazione Napoli (4-4-2): Meret, Malcuit, Koulibaly, Luperto, Ghoulam; Ounas, Ruiz, Allan, Verdi; Younes, Milik.

Probabile formazione Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Palomini, Mancini, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castegne; Ilicic; Gomez, Zapata.