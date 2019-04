Pronostici Coppa Italia, i consigli di William Hill per il passaggio del turno

Questa settimana si scoprirà quali club si fronteggeranno durante la finale di Coppa Italia. In campo a fianco delle semifinaliste anche William Hill, in gioco dal 1934, con una selezione di quote da campioni. Inoltre, il bookmaker accoglie i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 15 euro più 200 euro di bonus cashback.

Le semifinali di ritorno si aprono domani con Milan–Lazio. Dopo il pareggio a reti inviolate dell’andata, tra le due formazioni regna l’equilibrio sulla lavagna di William Hill, il più autorevole bookmaker britannico: i rossoneri partono leggermente favoriti a 2.60, mentre i biancocelesti vedono il segno 2 bancato a 2.75; la X, invece, triplica abbondantemente la posta (3.20). La Lazio non ha mai vinto contro il club meneghino negli ultimi sei precedenti e recentemente a San Siro ha perso per 1-0 in Serie A. Un altro successo per i ragazzi di Gattuso conquistato senza subire goal e realizzandone uno moltiplica la posta per 7.00. Guardando al passaggio turno la situazione si inverte ed è l’undici di Inzaghi a passare in vantaggio: 1.66 è la quota associata all’approdo in finale degli ospiti, mentre per la qualificazione del Milan il moltiplicatore sale a 2.10. D’altronde, qualsiasi pareggio con goal consentirebbe ai laziali di staccare il biglietto per il match di chiusura della competizione. Chi crede in questo epilogo può puntare sulla Combo Pareggio + Goal, offerta da William Hill a 4.50. Chi darà il via ai goal? Se fosse il bomber rossonero Piątek, la puntata sarebbe più che triplicata (3.30), quota vicina a quella proposta per il biancoceleste Ciro Immobile nei panni di Primo Marcatore (3.25).

L’altra semifinale sembra avere un esito meno incerto, a giudicare dalla bacheca di William Hill. L’Atalanta, infatti, scende in campo con dalla sua i favori dei pronostici (1.72), mentre il successo della Fiorentina quadruplica abbondantemente la posta (4.50). Il pareggio, invece, è un’opzione che si gioca a 3.80. Come nella gara di andata, conclusasi sul 3-3, ci si aspetta una pioggia di goal. Il bookmaker banca a 2.62 l’Over 3.5, mentre per l’Over 4.5 la quota sale a 4.50. Tra i marcatori nei 90 minuti da tenere d’occhio Federico Chiesa, associato al moltiplicatore 4.33, e il bomber della Dea Duvan Zapata, la cui rete vale 1.90. L’Atalanta risulta favorita anche prendendo in considerazione il passaggio turno: 1.28 la quota proposta da William Hill, contro il 3.50 offerto per la qualificazione della Fiorentina.

Le quote in dettaglio:

Mercoledì 24 aprile

2.60 Milan, 3.20 pareggio, 2.75 Lazio

Giovedì 25 aprile

1.72 Atalanta, 3.80 pareggio, 4.50 Fiorentina