Quote corsa Champions League: testa a testa Atalanta-Milan?

Stagione fino al momento entusiasmante in casa Atalanta, la squadra di Gasperini è reduce dall’ottimo pareggio in trasferta contro l’Inter, altra importante prova di forza in vista delle prossime partite, l’obiettivo è chiudere la stagione al quarto posto ed ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo quanto riferisce Agipronews scala posizioni anche nelle previsioni dei betting analyst, adesso è una delle pretendenti più serie alla top 4. Sul tabellone Snai e considerando la qualificazione dell’Inter quotata ad 1,05 i bergamaschi sono offerti a 2,75, subito dietro il Milan, i rossoneri pienamente in corsa a 2,00. La squadra di Gasperini è al momento la principale candidata alla qualificazione con Roma al momento sesta e a 3,50 e Lazio scivolata al settimo posto e in quota a 4,00.