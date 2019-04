Risultati Serie A, 30^ giornata: dominio Atalanta, la classifica aggiornata [FOTO]

1 /83 GUARDA le altre FOTOGALLERY

RISULTATI SERIE A 30^ GIORNATA – Il 30° turno di Serie A, ultimo turno infrasettimanale della stagione ha regalato spettacolo, nel primo match pareggio tra Milan ed Udinese, poi i successi di Juventus ed Empoli contro Cagliari e Napoli. Nei match serali grandi emozioni, torna Icardi e l’Inter vola, successo per la squadra nerazzurra che domina sul campo del Genoa, solo un pareggio per la Roma contro la Fiorentina, colpo salvezza della Spal che supera la Lazio, molto bene il Torino che ha vinto lo scontro per l’Europa contro la Sampdoria. Clamoroso successo nel finale del Frosinone contro il Parma. Nell’ultimo match tutto facile per l’Atalanta contro il Bologna. In alto la fotogallery con tutte le immagini.

martedì ore 19

Milan-Udinese 1-1 (44′ Piatek, 64′ Lasagna)

ore 21

Cagliari-Juventus 0-2 (22′ Bonucci, 85′ Kean)

mercoledì ore 19

Empoli-Napoli 2-1 (28′ Farias, 44′ Zielinski, 53′ Di Lorenzo)

ore 21

Frosinone-Parma 3-2 (13′ Pinamonti, 21′ Barillà, 47′ Valzania, 58′ Ceravolo, 90’+13′ Ciofani)

Genoa-Inter 0-4 (16′ Gagliardini, 40′ Icardi, 54′ Perisic, 81′ Gagliardini)

Roma-Fiorentina 2-2 (12′ Pezzella, 13′ Zaniolo, 50′ Gerson, 56′ Perotti)

Spal-Lazio 1-0 (89′ Petagna)

Torino-Sampdoria 2-1 (33′ Belotti, 46′ Belotti, 84′ Gabbiadini)

giovedì ore 19

Sassuolo-Chievo 4-0 (3′ e 44′ Demiral, 47′ Locatelli, 57′ Berardi)

ore 21

Atalanta-Bologna 4-1 (2′ Ilicic, 4′ Ilicic, 8′ Hateboer, 14′ Zapata, 53′ Orsolini)

LA CLASSIFICA:

JUVENTUS 81 NAPOLI 63 INTER 56 MILAN 52 ATALANTA 51 LAZIO 48* ROMA 48 TORINO 48 SAMPDORIA 45 FIORENTINA 39 SASSUOLO 35 GENOA 33 CAGLIARI 33 PARMA 33 SPAL 32 UDINESE 29* EMPOLI 28 BOLOGNA 27 FROSINONE 20 CHIEVO 11 (3 pt di penalizzazione)

*: una gara in meno