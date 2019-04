Risultati Serie A 33^ giornata, diretta live: c’è Parma-Milan

Risultati Serie A – Si torna in campo per il campionato di Serie A, una giornata importante ed in grado di dare indicazioni anche definitive per il proseguo della stagione. Si gioca di sabato ad esclusione della partita Napoli-Atalanta, nel lunch match in campo Parma e Milan, i rossoneri alla ricerca di punti per la Champions League. Bologna e Cagliari cercano punti salvezza in casa rispettivamente contro Sampdoria e Frosinone, scontro salvezza fondamentale quello tra Empoli e Spal. Trasferta per il Torino contro il Genoa, la Lazio affronta il Chievo, la Juventus può festeggiare lo scudetto davanti al pubblico amico contro la Fiorentina, big match tra Inter e Roma.

Risultati Serie A

Sabato

ore 12.30

Parma-Milan 0-0

ore 15

Bologna-Sampdoria

Cagliari-Frosinone

Empoli-Spal

Genoa-Torino

Lazio-Chievo

Udinese-Sassuolo

ore 18

Juventus-Fiorentina

ore 20.30

Inter-Roma

Lunedì

ore 19

Napoli-Atalanta

LA CLASSIFICA