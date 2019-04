Risultati Serie B, 31^ giornata, la diretta live

Risultati Serie B – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con le partite di oggi, tra le quali segnaliamo Verona-Brescia, match d’alta classifica, il delicatissimo scontro salvezza tra Livorno e Cremonese e il derby veneto Venezia-Cittadella. Due i posticipi del mercoledì: Lecce-Cosenza e l’altro match che riguarda le zone alte della graduatoria tra Pescara e Palermo.

martedì ore 21

Benevento-Carpi 3-1 (1′ Improta (B), 17 Vitale (C), 39′ Maggio (B), 69′ rig. Viola (B))

Crotone-Perugia 1-0 (35′ Simy)

Livorno-Cremonese 1-2 (25′ Castrovilli (C), 52′ Croce (C), 78′ Luci (L))

Padova-Ascoli 1-2 (41′ rig. Ninkovic (A), 44′ Capello (P), 58′ Rosseti (A))

Spezia-Salernitana 1-1 (43′ Djuric (SA), 58′ Mora (SP))

Venezia-Cittadella 1-0 (61′ Modolo)

Verona-Brescia 2-2 (14′ Faraoni (V), 19′ Torregrossa (B), 43′ Martella (B), 61′ Faraoni (V))

mercoledì ore 19

Lecce-Cosenza

ore 21

Pescara-Palermo

