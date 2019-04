Probabili formazioni Serie A, 32^giornata: ballottaggio Dzeko-Schick nella Roma, Kean torna titolare

PROBABILI FORMAZIONI – Prende il via la 32^ giornata del campionato di Serie A. Tre gli anticipi del sabato: la Juve va a Ferrara sul campo della Spal, dove basterà un punto per laurearsi campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva. Alle 18 la Roma riceve l’Udinese, alle 20,30 scontro diretto per la zona Champions tra Milan e Lazio. La domenica si apre con il lunch match tra Torino e Cagliari, alle 15 si giocano Fiorentina-Bologna, Sassuolo-Parma e il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa. Alle 18 in campo il Napoli a Verona, alle 20,30 l’Inter fa visita al Frosinone. Il monday night è tra Atalanta ed Empoli.

SABATO

ORE 15

Spal-Juventus

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani; Cuadrado, Khedira, Pjanic, Bentancur, Spinazzola; Dybala, Kean.

ORE 18

Roma-Udinese

ROMA (4-2-3-1): Mirante: Florenzi, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Pussetto, Lasagna.

ORE 20,30

Milan-Lazio

MILAN (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile.

DOMENICA

ORE 12,30

Torino-Cagliari

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Berenguer; Zaza.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Srna, Pisacane, Romagna, Pellegrini; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti.

ORE 15

Fiorentina-Bologna

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Sampdoria-Genoa

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.

GENOA (3-5-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic; Criscito, Veloso, Lerager, Lazovic, Bessa; Kouame, Pandev.

Sassuolo-Parma

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Babacar, Boga.

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo, Gazzola; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Siligardi, Dimarco.

ORE 18

Chievo-Napoli

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Cesar, Andreolli, Barba; Leris, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Pellissier, Stepinski.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Allan, Zielinski, Verdi; Insigne, Milik.

ORE 20,30

Frosinone-Inter

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Goldaniga, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Valzania, Beghetto; Pinamonti, Ciano.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Perisic, Nainggolan, Politano; Icardi.

LUNEDI’

ORE 20,30

Atalanta-Empoli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Masiello, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Ilicic; Gomez, Zapata.

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Rasmussen, Veseli, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Pasqual; Farias, Caputo.