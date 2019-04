Serie B 31^ giornata, le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI – Si torna subito in campo per il campionato di Serie B, un turno molto importante per gli obiettivi della squadre per le zone alte e basse. La giornata si apre con le partite del martedì, tra le quali segnaliamo Verona-Brescia, match d’alta classifica, il delicatissimo scontro salvezza tra Livorno e Cremonese e il derby veneto Venezia-Cittadella. Due i posticipi del mercoledì: Lecce-Cosenza e l’altro match che riguarda le zone alte della graduatoria tra Pescara e Palermo. Ecco tutti i probabili schieramenti.

martedì ore 21

Benevento-Carpi

Benevento (4-4-2): Montipò; Letizia, Di Chiara, Antei, Maggio, Crisetig, Bonaiuto, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne.

Carpi (4-4-1-1): Piscitelli; Sabbione, Poli, Vano, Pezzi; Mustacchio, Coulibaly, Vitale, Jelenic; Piscitella; Arrighini.

Crotone-Perugia

Crotone (4-2-3-1): Cordaz; Curado, Spolli, Vaisanen, Golemic, Milic; Rohden, Barberis; Nalini, Benali, Valietti; Simy.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel; Rosi, Gyomber, Cremonesi, Falzerano; Michael, Bianco, Dragomir; Verre; Han, Sadiq.

Livorno-Cremonese

Livorno (3-4-1-2): Zima; Gonnelli, Di Gennaro, Boben; Valiani, Rocca, Luci, Porcino; Diamanti; Dumitru, Raicevic.

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Terranova, Caracciolo, Claiton; Mogos, Arini, Castagnetti, Soddimo, Renzetti; Piccolo, Strizzolo.

Padova-Ascoli

PADOVA (4-3-1-2) Minelli; Morganella, Andelkovic, Ravanelli, Longhi; Mazzocco, Calvano, Lollo; Clemenza; Bonazzoli, Capello.

ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Laverone, Quaranta, Valentini, D’Elia; Casarini, Frattesi, Cavion; Ciciretti; Rosseti, Chaija.

Spezia-Salernitana

SPEZIA (4-3-3): Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Da Cruz, Okereke, Vignali.

SALERNITANA (4-4-1-1): Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti, Mantovani; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, D. Anderson; Mazzarani; Djuric

Venezia-Cittadella

Venezia (3-4-2-1): Vicario; Coppolaro, Modolo, Cernuto; St. Clair, Segre, Bentivoglio, Bruscagin; Lombardi, Di Mariano; Bocalon.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto, Moncini.

Verona-Brescia

Verona (4-3-3): Silvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Faraoni, Gustafson, Zaccagni; Laribi, Pazzini, Di Carmine.

Brescia (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Viviani, Ndoj; Spalek; Torregrossa, Donnarumma.

mercoledì ore 19

Lecce-Cosenza

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Venuti, Lucioni, Meccariello, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli; Mancosu; Falco, La Mantia.

COSENZA (3-5-2): Perina; Capela, Dermaku, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, D’Orazio; Maniero, Tutino.

ore 21

Pescara-Palermo

Pescara (4-1-3-2): Fiorillo; Ciofani, Campagnaro, Scognamiglio, Pinto; Bruno; Memushaj, Brugman, Crecco; Monachello, Mancuso.

Palermo (4-4-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Fiordilino, Jajalo, Haas, Trajkovski; Puscas, Moreo.