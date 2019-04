Serie D, il Ciliverghe non può permettersi altri passi falsi

Consapevole di non poter incappare in nuovi passi falsi il Ciliverghe domani affronterà in trasferta l’OltrepoVoghera fanalino di coda della classifica, con il tecnico Carobbio obbligato a far a meno dello squalificato Sanè che si aggiunge alle assenze di Joelson, Guerini e Bonizzato.

AVVERSARIA – Nella gara di andata un Ciliverghe falcidiato dalle assenze aveva pareggiato 0-0 contro il Voghera, che oggi è reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate, ma che a fine febbraio ha espugnato il campo della capolista Pergolettese vincendo 1-0.

DICHIARAZIONI – Il tecnico Carobbio ha così presentato la partita: “Domani si ha un solo risultato a disposizione: la vittoria. Ogni altro esito della gara non possiamo accettarlo, siamo obbligati, i ragazzi lo sanno, a vincere. Mi aspetto molto dalla squadra,. Si è fatto finora un gran girone di ritorno, ma adesso chi è venuto meno in certe circostanze deve iniziare a fare la differenza, servono le reti di Aloia e Zecchinato e serve una prestazione da squadra. Banditi gli egoismi o il voler risolvere la partita da soli facendoci prendere dalla frenesia; dovremo essere freddi in ogni circostanza, capaci di prendere la decisione giusta in ogni azione, solo così potremo espugnare un campo su cui è difficile giocare a calcio e che ricorda molto quello di Classe”.

ARBITRO – Dirigerà la gara il signor Di Nosse della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Tortolo di Basso Friuli e Dellasanta di Trieste.

CONVOCATI – Questi i calciatori selezionati per la gara

Portieri: Valtorta, Viotti.

Difensori: Andriani, Bonometti, Cortinovis, Licini, Lirli, Minelli, Sanni.

Centrocampisti: Careccia, Comotti, Guerci, Pizzocolo, Sola, Vignali.

Attaccanti: Aloia, Del Bar, Mauri, Pasotti, Serpelloni, Zecchinato.