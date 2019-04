Spal, sale la “febbre” Juventus: si va verso il tutto esaurito al Mazza di Ferrara

E’ in arrivo la Juventus e Ferrara sportiva è in fibrillazione. Questa settimana è stata un’autentica caccia al biglietto, ma i tagliandi per assistere alla gara che andrà in scena sabato al “Paolo Mazza” si sono volatilizzati e per la prima volta in questa stagione lo stadio ferrarese presenterà il classico tutto esaurito in questa stagione, solamente sfiorato in occasione degli incontri con Atalanta, Inter e Roma. La Spal, nonostante l’avversario sia proibitivo, cercherà di fermare i bianconeri come peraltro è già accaduto nella scorsa stagione quando la formazione allenata da Semplici riuscì a fermare Pjanic e compagni sullo 0-0.

Capitolo formazione. Tra i biancazzurri non ci sarà sicuramente Regini, ancora alle prese con la contusione al fianco destro riportata durante la gara con la Lazio, mentre sono da valutare Valoti, dolorante per una contusione al ginocchio destro e Kurtic, alle prese con un affaticamento al gluteo sinistro che lo ha costretto ad uscire ad inizio ripresa a Cagliari. Se questi ultimi dovessero dare forfait, scelte quasi obbligate per Semplici che, con Lazzari (ritorna dopo aver scontato il turno di squalifica) e Fares sulle corsie, completerebbe il reparto con Missiroli in regia e Murgia e Schiattarella interni, anche se ci potrebbe essere qualche chance per l’utilizzo di Valdifiori con lo spostamento nel ruolo di mezzala di Missiroli. In difesa un dubbio tra Cionek e Felipe mentre Vicari e Bonifazi dovrebbero essere sicuri del posto. Davanti ritornerà dal primo minuto Petagna e a far coppia con lui potrebbe essere Antenucci.