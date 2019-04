Striscione fascista tifosi Lazio, Sindaco Sala: “Si stanno superando i limiti”

“Anche cercando di non drammatizzare, non si puo’ non capire che si stanno superando certi limiti. E che la denuncia di tutto cio’ spetta soprattutto alla politica. A tutta la politica pero’. Milano e’ e restera’ sempre una citta’ profondamente antifascista“. E’ quanto scrive su Facebook il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, commentando lo striscione dei tifosi della Lazio a Piazzale Loreto “Onore a Mussolini“.