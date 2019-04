“Vibrazioni” nelle tribune di San Siro, il comunicato di Milan e Inter

Milan e Inter fanno chiarezza dopo le notizie sulle vibrazioni registrate due settimane fa durante una partita di campionato a San Siro: il terzo anello dello stadio è “sicuro”, mercoledì sera ospiterà regolarmente il settore ospiti della Lazio per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro i rossoneri.

Erano 60.860 gli spettatori il 7 aprile per Inter-Atalanta, quando sono state registrate in un settore del terzo anello vibrazioni che “non fanno diminuire la sicurezza dello stadio, come evidenzia un’analisi disposta immediatamente dal Comune di Milano“, hanno dichiarato in un comunicato congiunto i due club milanesi che condividono la gestione dello stadio. “L’analisi, affidata dall’amministrazione comunale all’ingegnere Gian Michele Calvi, ordinario di tecnica delle costruzioni della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, ha evidenziato che il fenomeno registrato non ha indotto diminuzioni dei coefficienti di sicurezza della struttura e che pertanto non debbono essere presi specifici provvedimenti in merito“.