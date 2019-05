Accadde oggi 22 maggio 2010, l’Inter vince la Champions: una doppietta di Milito stende il Bayern Monaco

Per la rubrica “Accadde oggi“, giornata che rievoca ricordi felici ai tifosi nerazzurri: parliamo, infatti, della vittoria della Champions da parte dell’Inter di Mourinho, avvenuta esattamente 9 anni fa. Stagione memorabile quella 2009-2010 per l’Inter, culminata con lo storico “triplete“. Il 22 maggio del 2010 la squadra di José Mourinho giocò una finale attesa 45 anni. E dire che l’Inter iniziò male quella stagione: sconfitta in Supercoppa contro la Lazio e tre pareggi nel girone di Champions contro Barcellona, Rubin Kazan e Dinamo Kiev. Nei ritorni però l’Inter perse solo in Spagna, vincendo le altre due gare e qualificandosi. Agli ottavi arrivò il doppio successo sul Chelsea (2-1 a San Siro e 0-1 a Londra). Ai quarti il Cska Mosca superato di misura sia all’andata che al ritorno. In semifinale, a San Siro arriva il Barcellona che passa in vantaggio con Pedro ma viene steso dai gol di Sneijder, Maicon e Milito. Al Camp Nou l’Inter si difese bene e subì gol soltanto all’84’ da Piqué. I nerazzurri giocarono gran parte del match in 10 per l’espulsione di Thiago Motta. L’Inter arrivò così a quel 22 maggio 2010, all’atto finale contro il Bayern Monaco una settimana dopo aver vinto lo scudetto. Al 35′ fu Milito a sbloccare la finale e l’argentino (autore di una stagione da incorniciare) bissò al 70′ consegnando una pagina di storia all’Inter, unica squadra italiana a realizzare un “triplete”.