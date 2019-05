Accadde oggi, 26 maggio 1999: lo United vince una Champions incredibile

Continua il nostro appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi’, è una giornata importante per gli appassionati di calcio e per le statistiche. Il 26 maggio 1990 il Manchester United vinse la Champions League nel match in finale contro il Bayern Monaco al termine di un match incredibile. Tedeschi in vantaggio al sesto minuto con Mario Basler su punizione, nel finale succede di tutto, da azione d’angolo il pallone arrivò a Sheringham che riuscì pareggiare. Pochi secondi e nuovo calcio d’angolo, cross per Sheringham e l’intervento di Solskjaer che siglò il 2-1 Il Manchester United tra il delirio dei Reds, 2-1 il risultato finale.