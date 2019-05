Accadde oggi, 55 anni fa l’Inter vinceva la sua prima Coppa dei Campioni nel segno di Mazzola

Il 27 maggio 1964 è una data da ricordare per tutti i tifosi dell’Inter. Quel giorno di 55 anni fa, infatti, i nerazzurri conquistarono la loro prima Coppa dei Campioni battendo in finale il Real Madrid per 3-1. L’Inter sotto la guida del “mago” Helenio Herrera, conquistò prima lo scudetto e poi la prima coppa internazionale del club. I nerazzurri debuttarono sconfiggendo l’Everton al ritorno dopo un pareggio senza gol all’andata. Agli ottavi di finale l’Inter si impose sul Monaco sconfiggendolo entrambe le volte, prima per 1-0 e poi per 1-3. A San Siro segnò Nicola Ciccolo al 68′ mentre al ritorno fu la volta di Luis Suarez e della doppietta del primo tempo di Mazzola. Questa vittoria consentì ai nerazzurri di battersi contro il Partizan ai quarti di finale. Anche in questo caso, l’Inter non lasciò scampo agli avversari aggiudicandosi entrambe le partite con 0-2 all’andata e 2-1 al ritorno. Mazzola segnò la rete definitiva della gara d’andata al 89′.

La semifinale vide l’Inter fare i conti con il Borussia Dortmund, che riuscì a resistere all’andata, terminata in un pareggio 2-2. Il gol dopo tre minuti dall’inizio di Mazzola e quello al 41′ di Mario Corso non riuscirono a portare alla sconfitta il Borussia, salvato dalla doppietta di Franz Brungs. Al ritorno a San Siro però, un’ennesima rete di Mazzola, accompagnata da un’altra ad opera di Jair, fece trionfare i nerazzurri. L’atto conclusivo del torneo andò in scena al Prater di Vienna davanti a più di 71mila spettatori. I nerazzurri si ritrovarono opposti al Real Madrid, già laureatosi campione d’Europa per cinque volte consecutive. Sul finire del primo tempo, Mazzola ruppe l’equilibrio con un gol al 43′, raddoppiato poi da Aurelio Milani in avvio di ripresa. Gli spagnoli accorciarono le distanze con Felo, ma un’altra rete di Mazzola al 76′ chiuse i conti sul 3-1. Per la prima volta nella sua storia, l’Inter riuscì finalmente ad affermarsi in campo continentale. Nella stagione successiva, l’Inter vinse la sua seconda Coppa dei Campioni consecutiva sconfiggendo i portoghesi del Benfica in finale, mentre per il terzo trofeo, quello di Champions League, arrivò il 22 maggio 2010, quando i nerazzurri vinsero la finale contro il Bayern Monaco.