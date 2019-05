Addio De Rossi, Francesco De Gregori: “cacciarlo in questo modo non fa onore a questa società”

ADDIO DE ROSSI – “La societa’ ha sbagliato a mandare via De Rossi”. Sono le dichiarazioni di Francesco De Gregori, ospite di “Non c’e’ Duo senza te'” su Radio Capital commenta la decisione dei giallorossi di non rinnovare il contratto. “Per me – dice l’artista – De Rossi dovrebbe giocare fino a 50 anni. Per la Roma rappresenta un patrimonio, sportivo, morale ed estetico. Pensare che andra’ via non mi piace. De Rossi ha fatto parte della favola di questo calcio e ne ha fatto parte da vero uomo. Cacciarlo via in questo modo non fa onore a questa societa’. La Roma ha gestito malissimo questa vicenda, cosi’ come malissimo e’ stata gestito il caso Totti. Per me – conclude il cantautore romano – Capitan Futuro restera’ sempre ‘Capitan Futuro’ e non sara’ mai ‘capitan passato'”.