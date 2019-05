Addio Gattuso, le parole dell’ex direttore sportivo del Milan Mirabelli

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, dopo l’addio di Gattuso al club rossonero ha twittato un messaggio destinato all’allenatore in cui ha voluto sottolineare il lavoro fatto da Gattuso e la grandezza della persona. Nelle ultime ore, Mirabelli è stato accostato alla Fiorentina e potrebbe decidere di portare sulla panchina viola proprio Gattuso in caso di separazione tra i gigliati e Vincenzo Montella. In basso il tweet di Mirabelli su Gattuso.

Rino Gattuso al Milan ha dato un’anima, un gioco e dei risultati importanti. La sua scelta di risolvere consensualmente merita enorme rispetto: è la scelta di un grande uomo di calcio, di un grande allenatore. — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) 28 maggio 2019