Alessio Sundas svela i tre grandi obiettivi della Sport Man per il calcio mercato estivo

“Portare all’attenzione dei grandi club italiani ed europei potenziali

campioni provenienti da ogni parte del mondo, valorizzare ed accendere ulteriormente i fari sul calcio femminile, sostenere i club in difficoltà economica che rischiano di essere cancellati dal panorama sportivo”. Con queste parole l’agente Alessio Sundas, da anni noto nel mondo del calcio per il suo fiuto nello scovare giovani talenti ai quattro angoli del pianeta, ha annunciato i tre obiettivi che la Sport Man Procuratori Sportivi, società che gestisce l’immagine di atleti in vari sport e principalmente nel calcio, si pone per la prossima sessione di campagna trasferimenti. “Caleremo sul tavolo del mercato estivo – annuncia Sundas – veri e propri assi del pallone, sia maschile che femminile, visto che fummo tra i primi a perorare la causa del calcio delle donne che ora tutti sembrano aver scoperto. Alla sessione estiva della campagna trasferimenti sbarcheremo con oltre 300 nostri tesserati che porteremo all’attenzione delle società di Serie A, Serie B e Serie C, nell’ambito di un progetto che prevede anche la possibilità di un connubio tra sport e sponsorizzazioni. Senza dimenticare che saranno intavolati rapporti anche con le società di Serie D, un campionato dove sono presenti club storici del nostro football. Ancora una volta saremo presenti con atleti di spessore e non solo italiani, la Sport Man ha in agenda i cartellini di 300 giocatori, provenienti dall’Africa, dal Giappone, dal Sud America e dall’Europa che possono rappresentare un prezioso investimento per le società che avranno fiuto e prontezza nel chiudere gli accordi. Ancora

una volta desideriamo precisare che non sono calciatori catapultati in Italia dopo un semplice provino, bensì sono stati seguiti sin dalle scuole calcio dalla nostra rete di osservatori sparsa in tutti i continenti. Abbiamo visionato molti filmati, scegliendo dopo una accurata selezione soltanto coloro che potenzialmente sono pronti per il grande salto nel mondo professionistico. Una delle nostre filosofie operative infatti è quella di non mandare allo sbaraglio i giovani fino a che non sono pronti. Umanamente e sportivamente. Anche per il settore femminile – prosegue l’agente Sundas – avremo una particolare attenzione. Caleremo sul tavolo un pokerissimo di giocatrici italiane di valore assoluto come Bellucci Mia, classe ’97, attualmente tesserata nel Milan, Panzeri Vanessa, Classe 2000 della Juventus, Puglisi Valentina, Classe 2000 tesserata nella Juventus, Aprile Roberta, Classe 2000 del Bari e Franco Michela, classe ’93 attualmente tesserata nella Juventus.E soprattutto, proporremo ai club italiani dieci calciatrici della Nazionale del Brasile che militano in società storiche come Santos, Corinthians, Portoguesa ed Internacional. Campionesse come Amanda Christina Costa Pinto mediana classe 97, Bruna Souza Dos Santos centrocampista classe 2000, Najela Cristina Andrade De Souza – punta classe 96, Vivian Cardoso Dos Santos centrocampista classe 97, Bruna Almeida portiere classe 90, Ketlen Wiggers punta classe 92, Leticia Ferreira Moreno Santos punta classe 2001, Renata Gabriele Rodrigues portiere classe 97, Monique Alves De Oliveira Somose portiere classe 92. Discorso a parte merita il talento puro di Andressa Alves Da Silva, punta centrale classe 92 che abbiamo tesserato lo scorso anno col Barcellona in Spagna e che siamo certi sarà al centro dell’interesse di molte società italiane. Alla luce del grande successo che sta finalmente ottenendo il calcio femminile, abbiamo intenzione di lanciare queste atlete anche come testimonial di rinomati marchi commerciali per spalancare le porte di un futuro radioso anche fuori dal rettangolo verde. Il terzo obiettivo – conclude Sundas – riguarda il sostegno ai club che navigano in difficoltà economiche. Più volte abbiamo soccorso

società che rischiavano in naufragio finanziario, stiamo leggendo in questo periodo di varie società che rischiano di precipitare tra i

Dilettanti a causa del fallimento economico, la Sport Man è pronta ad intervenire per garantire importanti sponsorizzazioni, vagliando anche l’ipotesi di coinvolgere importanti imprenditori nel caso si volesse valutare la cessione dei pacchetti di maggioranza. Insomma, ancora una volta saremo noi la vera sorpresa del calcio mercato di luglio”.