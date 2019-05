No votes yet.

“No, non sono rimasto sorpreso, alla Juve ogni anno va via gente importante che ha vinto tanto, qualcosa devi cambiare. Allegri ha fatto 5 anni ad altissimo livello, ha vinto quasi tutto, ha disputato due finali di Champions, ora sia lui che il club ripartiranno da zero, auguro il meglio a tutti“.

Lui ha lasciato la Juve la scorsa estate, Allegri un anno dopo. Ma la scelta fatta dalla Vecchia Signora non stupisce l’ex esterno bianconero Stephan Lichtsteiner , come affermato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

Allegri addio, le parole di Lichsteiner stupiscono: “Non sono sorpreso”

