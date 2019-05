Allegri-Agnelli, il giallo della cena: giornata di misteri in casa Juve, poi l’atteso incontro

INCONTRO ALLEGRI-AGNELLI – Sono ore caldissime in casa Juventus, si decide il futuro per la panchina della prossima stagione. Sta per andare in archivio la stagione dei bianconeri, lo scudetto è stato vinto con largo anticipo e merito mentre è tanta la delusione in Champions League ma anche in Coppa Italia. Tutti i dettagli sulla giornata di ieri come riporta la rosea. Andrea Agnelli è arrivato in sede molto presto mentre Allegri all’ora di pranzo, poco prima del tecnico il vicepresidente Pavel Nedved. Tra le 16 e le 17 è andato in scena l’allenamento, Agnelli è uscito alle 18.20, Allegri alle 19.30, Paratici alle 20.30. Agnelli ha fiducia in Allegri ma ha valutato anche altri profili per la prossima stagione, Allegri ha un altro anno di contratto a 7,5 milioni di euro e vorrebbe prolungarlo con aumento. Ma il problema non è solo dal punto di visto economico, Allegri chiede una mezza rivoluzione con la cessione di uomini importanti come Dybala e Cancelo, più colpi in entrata ‘alla Cristiano Ronaldo’. In più c’è il problema del rapporto non idilliaco con una parte della tifoseria, Allegri in alcune circostanze non si è sentito tutelato. Stamattina previsto il nuovo allenamento, poi potrebbe arrivare la decisione definitiva sul futuro.